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Selendi'yi sel vurdu

Manisa'nın Selendi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bazı vatandaşlar bulundukları kapalı alanlarda bir süre mahsur kaldı.

Selendiyi sel vurdu

21 Temmuz 2017 22:01

Akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Selendi'de dereler taşarken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlarda mahsur kaldı. Cadde ve sokaklar, derelerin de taşmasıyla adeta göle döndü. Selendi Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağışın ardından caddeler çamurla kaplanırken, kayganlaşan yolda araçlar da gitmekte zorlandı. Selendili vatandaşlar uzun yıllardır bu kadar etkili bir yağışı yaşamadıklarını anlatarak, tarım arazisi sahiplerinin zor durumda kaldığını ifade ettiler.  

Adem Çakır
 

Etiketler: manisa, Selendi


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