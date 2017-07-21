Selendi'yi sel vurdu

Akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Selendi'de dereler taşarken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlarda mahsur kaldı. Cadde ve sokaklar, derelerin de taşmasıyla adeta göle döndü. Selendi Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağışın ardından caddeler çamurla kaplanırken, kayganlaşan yolda araçlar da gitmekte zorlandı. Selendili vatandaşlar uzun yıllardır bu kadar etkili bir yağışı yaşamadıklarını anlatarak, tarım arazisi sahiplerinin zor durumda kaldığını ifade ettiler.

Adem Çakır

