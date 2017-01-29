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Selenyumun tiroit hastalığındaki önemi

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayıhan Çağlar, tiroit hücresinin korunması için mutlaka selenyum içeren yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Selenyumun tiroit hastalığındaki önemi

29 Ocak 2017 11:42

Tiroit bezinde bulunan selenyum miktarının diğer organlardan daha fazla olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayıhan Çağlar, selenyumun tiroit hücresini koruyucu etkisinin kanıtlandığını söyledi.
Düşük selenyum seviyelerinde immun fonksiyonlarda bozulmanın görülebildiğine vurgu yapan Çağlar, “Ayrıca düşük selenyum düzeylerinde Haşimoto hastalığı gibi otoimmun tiroidit hastalıklarının şiddetlendiği varsayımı ortaya atılmıştır. Selenyum takviyesinin göz bulgusu olan Graves hastalığına ve doğum sonrası gelişebilen tiroiditlere yararlı olduğu gösterilmiştir. Hashimoto tiroiditte kesin kanıt olmamakla birlikte selenyum takviyesi önerilen mineraller arasındadır. Selenyum minerali içeren gıdalar; ay çekirdeği, balık eti, hindi eti, göğüs tavuk eti, kırmızı et, sakatat, yumurta, mantar, soğan, sarımsak, tahıllar, bakliyatlar, yeşil yapraklı sebzeler, süt ürünleri, ceviz gibi besin kaynakları tüketilmelidir. Selenyum her ne kadar vücut için önemli bir madde olsa da fazla tüketilmesi durumunda vücuda zarar verme ihtimali yüksektir” diye konuştu. 

Etiketler: Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Başhekimi Gen, Selenyum


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