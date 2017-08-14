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Selfie çekmek isterken canından oluyordu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde selfie çekmek için park halindeki tren vagonun üstüne çıkan ve yanlışlıkla üzerinden geçen elektrik hattına dokunan genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Selfie çekmek isterken canından oluyordu

14 Ağustos 2017 21:44
Selfie çekmek isterken canından oluyordu - Tıkla İzle

Olay, Adapazarı Gar Meydanı’nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Birbey Kurt, tren garına geldi. Burada tren vagonlarının üzerine çıkarak selfie fotoğraf çekmek isteyen Kurt, yanlışlıkla vagonun üzerinden geçen elektrik hattına temas etti.

Temasın ardından elektrik akımına kapılan genç yanarak vagonun üzerinden düştü. Olayın haber verilmesi üzerine tren istasyonuna Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanarak yere düşen gence müdahale ederek söndürdü. Daha sonrasında olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince gence yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Burak Can Tokyürek
 

Etiketler: selfie


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