Medikal Estetik ve aynı zamanda Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr.Ebru Ünal, yaptığı açıklamada selfie çekilmenin cildi yaşlandırdığını vurguladı. Selfie çekmek veya bloggerlık yapmanın da oluşturduğu meslek hastalıklarından bazılarının şimdiden ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Ünal, ”Yüzünüzü cep telefonundan yayılan elektromagnetik alana sürekli maruz bırakmak, cildinizde kırışıklık oluşmasına ve daha çabuk yaşlanmanıza neden oluyor. Hatta sadece yüzdeki hasarlı veya yaşlanmış alana bakarak hangi elinizle selfie çektiğinizi anlayabiliriz.Bilgisayar ekranından yayılan mavi ışık da ciltte hasar oluşturur. Elektromagnetik dalga boyu, kullandığınız güneş kremlerinin koruduğu dalga boyundan farklı olduğu için, güneş kremleriniz sizi bu ışının zararlarından korumaz. Mavi ışık hücrede DNA hasarı yapar. Bu nedenle cildinizdeki hasarı en aza indirecek, DNA onarımını sağlayacak ürünler kullanmalısınız” dedi.

Ünal, cep telefonlarının cilde zarar verdiğini belirterek “Bu zararı en aza indirmek için daha az selfie çekmeli, DNA onarıcı özelliği olan ürünleri ve hatta antioksidan mesela C vitamini veya E vitamini içeren cilt ürünlerini tercih etmelisiniz. Şu sıralar dünyada dermatologlar arasında tartışılan bir diğer konu ise nemlendiricinin cilde verdiği zarar ile ilgili. Nemlendirici kullanan kadınların, kullanmayan erkeklere göre ciltlerinin daha hassas ve daha lekeli olması günümüzdeki bu alışkanlığın sorgulanmasına neden oldu” şeklinde konuştu.

Nemlendirici kullanmalı mı kullanmamalı mı?

Ünal, cilde en uygun olan ve cildin uyarılmasını sağlayan, canlı ve parlak deri oluşturan ürünlerin kullanılmasının gerekli olduğunu belirterek bu ürünlerin ciltte daha geç kırışıklık oluşmasını sağladığını söyledi.

