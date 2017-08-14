‘Selfie çubuğu çılgınlığı’ bitti; fiyatı 5 liraya kadar düştü

Toplu şekilde yapılacak olan selfie çekimlerini kolaylaştıran ve ilk çıktığı günlerde yoğun bir talep gören selfie çubukları, son bir senede büyük değer kaybetti. Piyasaya ilk olarak 20-30 liradan sürülen bu cihazları, bugün iletişim işletmelerinden 5 liradan satın alabilmek mümkün.

Eskişehir’de iletişim işletmecisi olarak görev yapan Oğuzhan Günhan, selfie çubuklarının piyasaya ilk çıktığında zor bulunan bir cihaz olduğunu belirterek, bugün ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Artık herkesin selfie çubuğu satışı yapabildiğini aktaran Günhan, "Eskiden bu ürünü bulmak çok zordu. Bir ürün ilk çıktığında çok tutulur ve ona göre fiyatı belirlenir. İlk çıktığında fiyatımız 20-30 liraydı. Çok tutuldu. Ancak son 1 senede büyük bir değer kaybetti. Artık biz 5 liradan satıyoruz. Buna rağmen günde ortalama 5 tane satabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Selfie çubuklarının fiyatındaki bu ciddi düşüşün nedenlerini de açıklayan Oğuzhan Günhan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Artık neredeyse her evde bir selfie çubuğu var. Vatadaşların buna ihtiyacı kalmadı. Bir tek yazın tatil öncesinde satışlarımızda bir kıpırdanma oluyor. Sonuçta bir kere alınan bir şey. Her dükkanda da artık bu cihazların satıldığını görmek mümkün. Ancak eskisi gibi ön planda olan bir ürün değil.”

Murathan Yıldırım