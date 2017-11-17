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Selfyfest’17 üniversite kampüslerinde gençlerle buluşuyor

ürk Telekom’un gençlik markası Selfy, 21 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Selfyfest’17 kapsamında 7 şehirde üniversite öğrencileriyle buluşuyor. Etkinliğin ilk durağı 21 Kasım’da İstanbul Üniversitesi olacak. Etkinlik kapsamında öğrenciler, basketbol ve e-spor yorumcusu Kaan Kural ve spor spikeri Özgür Buzbaş’la basketbol konusunda; eski futbolcular Ali Ece ve Nihat Kahveci’yle ise futbol konusunda sohbet edebilecekler.

Selfyfest17 üniversite kampüslerinde gençlerle buluşuyor

17 Kasım 2017 11:06

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy 21 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Selfyfest’17 kapsamında üniversitelerde gençlerle buluşuyor. İlk durağı İstanbul Üniversitesi olacak olan Selfyfest’17 kapsamında 7 farklı şehirde 7 üniversite ziyaret edilecek. Tüm gün devam edecek olan etkinlikler kapsamında 10.30-18.00 saatleri arasında kurulacak olan Selfy Gamezone’da birbirinden heyecanlı ve eğlenceli pek çok yarışma ve oyunla gençler doyasıya eğlenecek. Yarışmalar sonunda ise öğrencilere birbirinden renkli hediyeler hediye edilecek.

Öğrenciler Selfy Gamezone’da basketbol ve e-spor yorumcusu Kaan Kural ve spor spikeri Özgür Buzbaş’la basketbol konusunda; eski futbolcular Ali Ece ve Nihat Kahveci’yle ise futbol konusunda sohbet edebilecekler. Öğrenciler aynı zamanda yakından takip ettikleri sokakroportajları.com gibi pek çok Youtube fenomeniyle de sohbet imkanı bulup, onlara merak ettikleri soruları sorabilecekler. Selfy Sahne’sinde ise sanatçı Deniz Tekin, Sufle, yirmi7 ve Sena Şener gençlerle bir araya gelerek eğlenceyi doruğa çıkaracak.

Selfyfest!17 Programı:
21 Kasım İstanbul Üniversitesi - Avcılar İşletme binası
23 Kasım Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - ÖSEM
28 Kasım İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Univercity Park
30 Kasım Antalya Akdeniz Üniversitesi - Öğrenci Lokali Çadırı
5 Aralık Konya Selçuk Üniversitesi - Gökkuşağı AVM
7 Aralık Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - İİBF Kantin
12 Aralık Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Öğrenci Merkezi Fuayesi
 

 

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