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Selim Temurci Kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde görevi 2015 yılında devralan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci kimdir? Kaç Yaşındadır, Nerelidir? İşte detaylar...

Selim Temurci Kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

15 Ocak 2018 14:29

AK Parti İstanbul 5. olağan il kongresinde 8 yıldır İstanbul il başkanlığı görevini yürüten Aziz Babuşçu görevi 2015 yılında Selim Temurci'ye devretmişti.

Babuşçu, 2007'de görevinden istifa edip Milletvekili adayı olan ve 3 dönem İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüden Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun yardımcısı olan Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak bu göreve atanmıştı.

Aziz Babuşçu’nun milletvekili aday adaylığı için çekildiği AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen isim ise 2015 yılında Selim Temurci olmuştu. Peki Selim Temurci Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? İşte detaylar...

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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI SELİM TEMURCİ KİMDİR?

1970 yılında Rize Çayeli’nde doğan Selim Temurci, İmam Hatip Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi’nde ekonomi üzerine tamamlayan Temurci, özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerini yerine getirdi.

Köprü Grubu Derneği Başkanlığının yanısıra bir çok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev alan Temurci’nin ekonomi ve siyaset alanlarında çok sayıda makalesi yayımlandı.

Siyasi çalışmalarına Gençlik Kollarında başlayan Temurci; İl Başkan Yardımcılıkları da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulundu.2006 – 2009 yıllarında AK Parti Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 -2012 yıllarında ise İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Temurci, 2012 -2015 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. 8 Şubat 2015 tarihinde yapılan AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Dr.Selim Temurci evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Etiketler: ak parti, AK Parti İstanbul İl Başkanı, Selim Temurci

 

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