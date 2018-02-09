Selimiye Camii 36 yıl sonra restore edilecek

Özdemir, yaptığı açıklamada, “Dünya Kültür Mirası olarak UNESCO’nun listesinde olan Selimiye ile ilgili gerçekten çok titiz bir restorasyon projesi yapıldı. Bu konuda Anıtlar Kuruluyla her zaman iş birliği içerisinde verimli bir çalışma yapıldı. Ve şu anda Anıtlar Kurulu onayladı. Tecrübeli ekiplerimiz tarafından bir proje hazırlandı. Anıtlar Kurulundan geçti. Teknik anlamda eksiklerini gideriyoruz. Yakında ihaleyi yapacağız. Selimiye restorasyona girmiş olacak. Selimiye restorasyon yapılırken kesinlikle ibadete ve ziyarete kapanmayacak. Restorasyon bölüm bölüm yapılacak. Çünkü Selimiye’ye yıllık olarak baktığımız zaman 3 milyona yakın turist geliyor. Gelen ziyaretçilerimize Selimiye her zaman gösterilebilecek. İnsanlar ibadetini yapabilmelerini sağlayacağız. 36 yıl önce restorasyon yapıldığını biliyoruz; böyle bir kapsamlı çalışma” dedi.

Ergin Yıldız