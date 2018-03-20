Selimiye Camii’nin bir bilinmeyini daha ortaya çıktı

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun katkılarıyla hazırlanan ‘Sultan Selim’de Teferruat Fotoğraf Sergisi ve Söyleşi’si Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşti. Söyleşide konuşan Dr. Mustafa Hatipler, Mimar Sinan’ın Selimiye Camii’nde bulunan ters lale sembolünün bilinmeyen yönlerini anlattı. Hatipler, "Mimar Sinan semboller adamıdır. Selimiye Camii’nin yapımına başlandığı andan bitimine kadar Selimiye Camii’nin bitmesini görmek isteyen 3 tane insan vardır. Onlardan bir tanesi Hasan Celebi'dir. Selimiye Camii’nin süslemelerini yapan insan Selimiye Camii’nin bitmiş halini göremez. Gözleri kör olur. Gözlerine kireç kaçtığı için. Sultan Selim de camiyi yaptıran kişi de Selimiye Camii’ni görememiştir. Sultan Selim Kıbrıs’ı zor fetih etmiştir ve demiştir ki, ‘Kıbrıs’ı fetih edersem, sana yemin olsun ki, bu fetihi bana nasip edersen büyük bir cami yaptıracağım.' İlk olarak İstanbul’da Selimiye Camii’ne yapmak için yer arar, bulamaz. Rüyasında Peygamber Efendimizi görür. Peygamber Efendimiz ona der ki, ‘Selim, hani Kıbrıs’ı fetih ettikten sonra cami yaptıracaktın. Niye hala yaptırmadın. Bunu üzerine der ki 'yerini bulamadım.' ‘Rüya aleminde Peygamber Efendimiz Selim’in elinden tutar. Gel ben sana caminin yerini göstereyim.' İstanbul’dan Edirne’ye gelirler. Şimdiki Selimiye Camii’nin olduğu yeri gösterir. Bu rüyanın verdiği müjdeyle 2’nci Selim Camii'nin bitmesini bir an önce ister. Ne kadar sürer Selimiye Camii’nin yapımı? 6 yıl sürer, 4 yıl temel yapımı sürer. 14 bin kişi çalışmıştır caminin yapımında. Cami bitmez bir türlü. Caminin bitimine bir yıl süre kala 2’nci Selim de vefat eder" dedi.

"Selimiye Camii’nin olduğu yerde lale bahçesi olur mu?"

Hatipler, "Caminin bitimine yakın bir sembol koyar Sinan. Der ki, ‘Her şey çok güzel gitti. Her şey kazasız, belasız gitti. Ama bir kusur oldu. Hasan Çelebi vefat etti. Gözlerini kaybetti. Sultan Selim vefat etti. Torunum da caminin bitmiş halini göremedi.' Bir lalenin başını aşağı doğru çevirir, 12 mermer sütunlu müezzin mahfilini en doğuda olan sütununu yaklaşık 50 santim kadar yüksekliğine ters laleyi motif olarak işler. Ters lalenin sembol anlamı budur. Sakın ha, ‘işte oraya, bunu yapacaktı da Mimar Sinan, ters bir tane kadın vardı. Neden hep bir kadın var bir cami yapımında. Böyle bir şey olabilir mi? Selimiye Camii’nin olduğu yerde lale bahçesi olur mu? Edirne’nin en güzel yerinde lale bahçesi olur mu? Adriyanus’un sarayı yaptığı yerde lale bahçesi olur mu?" dedi.

Ergin Yıldız