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Selin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür diledi

Oyuncu Selin Şekerci, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında sosyal medyada paylaştıklarından ötürü özür mesajı yayınladı.

Selin Şekerci, Emine Erdoğandan özür diledi

07 Kasım 2017 09:29

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan özür diledi. Şekerci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Emine Erdoğan'dan özür dileyen bir paylaşımlarda bulundu.

Şekerci, paylaşımında "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

Etiketler: emine erdoğan, Selin Şekerci

 

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