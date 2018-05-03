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Selin Şekerci’nin yargılandığı hakaret davası karar için ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın, kendisine twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla ünlü oyuncu Selin Şekerci'ye açtığı dava karar için ertelendi.

Selin Şekercinin yargılandığı hakaret davası karar için ertelendi

03 Mayıs 2018 12:15

Ünlü oyuncu Selin Şekerci hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, başbakanlığı döneminde twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 'Kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. 

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Selin Şekerci ve avukatı katıldı. 

Duruşmada savunmasını yapman Şekerci, “Savcılıkta verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum" dedi. 

Duruşmada söz alan Selin Şekerci’nin avukat Nail Gönenli ise “Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan tweet başbakan olduğu dönemde atılmıştır. Her tweet kendi içinde değerlendirilmesi yapılmalıdır. Selin hanım o dönemde bir çok kişiyi film karakter benzetmeleri yaparak paylaşımlarda bulunmuştur. Gerçekleşen eylemde iyi niyet söz konusudur. İyi niyetli durumda olan olaydan dolayı pişmanlığımız bulunmaktadır” dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, davayı karara bağlamak için duruşmayı erteledi.  

Etiketler: Selin Şekerci

 

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