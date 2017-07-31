Selkaspor'da hedef Avrupa

Bir otelde yapılan lansmana Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra teknik ekip ve oyuncular katıldı. 1. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Mavi Beyazlılar, hepsi Milli Takım oyuncularından oluşan kadrosuyla Süper Lig’e Avrupa hedefiyle başlamaya hazırlanırken; sezon sloganını “Avrupa Eskişehir’e Gelecek” olarak belirledi. Lansman 1. yıl için hazırlanan video ile başladı ve ardından Kulüp Başkanı Mert Kaya bir konuşma yaptı. Kulüp Başkanı Kaya; yeni sezon için hedeflerinin Avrupa olduğunu belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Öncelikle kulübümüzün yeni sezon lansmanına sağladığınız katılımdan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Geçtiğimiz sene içerisinde kurmuş olduğumuz kulübümüzün belirlediği hedeflere ulaştığını görmek şahsım ve kulübümüz adına gurur vericidir. Süper lig parolası ile başlayan ve şampiyonluk hedefi ile devam eden ilk sezonumuzda oyuncularımızın ve teknik ekibimizin başarısı, özverili çalışması ortadadır. Bunun yanı sıra çıktığımız bu yolda desteklerini bizlerden esirgemeyen sponsorlarımıza, siz değerli basın mensuplarına ve tabi ki ilk günden itibaren salona gelip bizi yalnız bırakmayan taraflarımıza kulübümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Kulüp olarak başarı ve sevincin paylaştıkça büyüyeceğinin bilincindeyiz. Bu bilinç ile kulüp olarak ikinci sezonumuzda daha büyük ve güçlü bir aile olarak karşınızda olacağız. Çıktığımız bu yolda değerli dostlarımızın da kulüp yönetimine katılımları ile kulübümüz daha da kuvvetlenmiş ve ileriye dönük hedeflerimize ulaşmamızda bizlere cesaret katmıştır. Hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum."

Lansman, oyuncuların tanıtım videosunun ardından Sportif Direktör Osman Özoğlu ve Takım Kaptanı Recep Dege’nin yaptığı konuşmalarla devam etti.

Mustafa Yıldırım