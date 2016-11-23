Medikal Estetik Hekimi Dr. Alp Okutucu, selülitin aktivite yetersizlikleri, geçirilmiş ameliyatlar, yanlış beslenme, hormonol ve kalıtımsal nedenler, dolaşım bozuklukları, hipotroidi, kronik kabızlık, doğum kontrol hapları, karaciğer disfonksiyonu, ruhsal problemler, fazla alkol tüketimi nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Selülitin özellikle kadınlarda vücudun hareketinin az olduğu bölgelerde ortaya çıktığını dile getiren Dr. Okutucu, "Sıklıkla popo, basen, koltukaltı yan alt kesimleri, üst kol dış arka kesimleri, sırt alt kesimlerinde yerleşmektedir. Erkeklerde ise sıklıkla karın ön alt kesimlerinde, bel bölgesinin yan kesimlerinde yerleşim göstermektedir" dedi.

Selülit ve yağ birikimi sonucunda dokulardaki faaliyetlerin zaman içerisinde bozulmaya başladığını belirten Dr. Okutucu, "Adale ve eklem fonksiyonlarında azalma, sırt ve bel ağrıları, şişmanlık, çabuk yorulma, organlarda kısmi fonksiyon kayıpları, varisler, ciltte deformasyonlar, doku sarkmaları, ciltte çatlaklar ve kişinin psikososyal yapısında bozulmalar meydana gelir" diye konuştu.

"Masaj selülitin önlenmesinde yararlıdır"

Dr. Okutucu, selülitten korunmak için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Öncelikle günlük genel egzersizlerin yapılması veya minimum 30 dakikalık tempolu yürüyüş yapılması gerekir. Yüksek kalorili, yağlı ve şeker içeriği yüksek gıdalardan kaçınılması gerekmektedir. Bol su içilmesi ve kafeinli içeceklerden kaçınılması, doğum kontrol haplarının kullanımından kaçınılması da selülit gelişimini azaltmaktadır.Yumuşak hareketlerle kalbe doğru uygulanan sıvazlayıcı masajların yapılması da selülitin önlenmesinde yararlıdır. Erken dönemdeki selülitler gözle fark edilmezler ancak cilt baş parmak ile işaret parmağı arasında sıkıştırıldığında ciltte pürüzler fark edilir hale gelirler ki bu dönemde kişinin kendi kendisine yapacağı uygulamalar ve alacağı önlemler ile de kişi sorununu giderebilir."

Cilde bakıldığında hemen göze çarpan bir pürüzlenme halinde kişinin kendi kendine yapacağı uygulamaların yanında mutlaka klinik bir terapi programının uygulanması gerektiğini de belirten Dr. Okutucu, "Selülitin klinik tedavisinde birçok kozmetoestetik yöntemler kullanılmaktadır ve bu yöntemlerin geliştirilmesi ile hastalar her geçen gün daha hızlı şekilde tedavi olabilmektedirler. Bugün itibariyle selülit tedavisinde en iyi sonuç ozonterapi ve ozon sauna uygulamalarıyla yapılabilmektedir" diye konuştu.

Dr. Alp Okutucu, toz tarçın, kil ve limon suyu ile evde kolayca selülit maskesi hazırlanabileceğini söyledi. Dr. Okutucu, "2 yemek kaşığı toz tarçın, 1 paket kil, 1 tatlı kaşığı limon suyunu bir kasede karıştırın. Hazırladığınız karışım yoğun bir kıvam aldı ise azar azar su ekleyin. Hazırlanan maskeyi selülitli alanlara masaj yaparak yedirin ve streçle selülitli alanı sarın. 30 dakika cildinizde beklettikten sonra alanı su ile temizleyin. 3 günde 1 kez cildinize uygulayın" dedi.