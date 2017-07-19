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Sema Çiftçi’den yetim ve öksüz çocuklara ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Suriyeli öksüz ve yetim çocuklarla bir araya geldi.

Sema Çiftçiden yetim ve öksüz çocuklara ziyaret

19 Temmuz 2017 10:49

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, İl Müftülüğü bünyesinde bulunan İzmit-Şanlıurfa Kardeş Suriyeli Yetim Evi’ni ziyaret etti. Ülkelerindeki iç savaş sırasında anne ve babalarını kaybeden ve Şanlıurfa’daki yetim evine yerleştirilen çocukların kaldığı Süleymaniye Mahallesindeki Kardeş Suriyeli Yetim Evi’ni ziyaret eden Sema Çiftçi, burada kalan yetim ve öksüz çocuklara giyim, ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Ümran Bilim ve İl Müftüsü İhsan Açık’ında katıldığı programda öğrenciler tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda öğrenciler tarafından okunan Türkiyem türküsünü büyük alkış aldı.
Yetim evinde kalan çocuklarla birlikte öğle yemeğine katılan Çiftçi, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi. 56 çocuğun kaldığı Yetim evini ziyaret eden Sema Çiftçi, çocuklara yönelik yardımların devam edeceğini söyledi.


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