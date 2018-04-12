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Sema: Damla ile saçma sapan şekilde görüldük

Dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımı adına yarışan Damla ile havuzda sarılan Sema, o görüntüyü anlattı.

Sema: Damla ile saçma sapan şekilde görüldük

12 Nisan 2018 20:23

Dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımı adına yarışan Damla ile havuzda sarılan Sema, o görüntüyü anlattı. Son oynanan oyunu ünlüler takımı kazandı.All star takımından Gönüllüler takımına geçen Damla ile Sema'nın arası takımda çok iyiydi. Takımların ayrıldığını öğrenen iki tarafından çok üzüldüğü gözlenmişti.

Karşı takımda olan iki kadın yarışmacının üzgün halleri gözlerden kaçmadı. Son oynanan oyundan sonra Sema sevinmek için havuza girdi. Damla ile havuzda sarılan Sema, bir anda bocaladığını hissetti. Sema bu görünütü ile ilgili 'Saçma sağan bir şekilde görüldük. Damla da takımı kaybettiği için üzülüyor. Ben üzerimdeki kumları temizlemek için havuza girdim. Damla da havuzdaydı. Bu ekranlara yanlış yansımış olabilir. Kesinlikle Damla çok üzgün. Tabi ki takıma adına yarışıyor' dedi. 

 

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