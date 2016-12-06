Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Seferi Yılmaz gözaltına alınırken, belediye binasında ise arama yapılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan Şemdinli Belediye Başkanı Seferi Yılmaz, 'örgüt üyesi olma' iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Seferi Yılmaz'ın eşi Pınar Yılmaz, HDP İlçe Eş Başkanı Cabbar Taş, Belediye Meclis Üyesi Senar Duyan ve belediye çalışanı Cahit Erler'in ise işlemleri devam ediyor.