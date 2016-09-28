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Şemdinli Derecik Güney dağları bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de yürütülen operasyonlar kapsamında Şemdinli'de yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Şemdinli Derecik Güney dağları bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

28 Eylül 2016 10:56

TSK'dan yapılan açıklamada, 27 Eylül 2016 tarihinde Hakkari'de yürütülen operasyonlar kapsamında, Şemdinli Derecik Güney dağları bölgesinde yapılan arama taramada ele geçirilen mühimmat ve malzeme şöyle açıklandı:

"7 çuval +1 bidon içerisinde patlayıcı madde, 9 adet konserve kutusu içerisine tuzaklanmış/hazırlanmış EYP düzeneği, 1 bidon benzin muhtelif tipte tüp, 6 adet RPG-7 mühimmatı ve 1 adet sevk fişeği, Mağara içerisinde çok sayı ve miktarda yaşam malzemesi, 2 büyük kutu hiç açılmamış BİXİ mühimmatı ve BİXİ mayonları ile 100 adet Kaleşnikof P Tf. mermisi bulunmuştur."  

Abdullah Sarıca
ANKARA 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri


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