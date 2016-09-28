TSK'dan yapılan açıklamada, 27 Eylül 2016 tarihinde Hakkari'de yürütülen operasyonlar kapsamında, Şemdinli Derecik Güney dağları bölgesinde yapılan arama taramada ele geçirilen mühimmat ve malzeme şöyle açıklandı:

"7 çuval +1 bidon içerisinde patlayıcı madde, 9 adet konserve kutusu içerisine tuzaklanmış/hazırlanmış EYP düzeneği, 1 bidon benzin muhtelif tipte tüp, 6 adet RPG-7 mühimmatı ve 1 adet sevk fişeği, Mağara içerisinde çok sayı ve miktarda yaşam malzemesi, 2 büyük kutu hiç açılmamış BİXİ mühimmatı ve BİXİ mayonları ile 100 adet Kaleşnikof P Tf. mermisi bulunmuştur."

Abdullah Sarıca

ANKARA