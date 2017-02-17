3 gündür düzenli enerji verilemeyen Derecik beldesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Şemdinli-Derecik karayolu, Ortaklar Geçidi mevkiinde tipi nedeniyle ulaşıma tekrar kapandı. Kapanan yol nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.

Kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği araç gönderemeyince Derecik Belediyesi yolun açılması için bir adet kepçe görevlendirdi. Beldede günlerdir elektrik sorunu yaşadıklarını belirten Derecikli vatandaşlar, yollarının da düzenli bir şekilde açılmadığını ve mağdur edildiklerini söylediler.

Erkan Çapraz