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Şemdinli köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şemdinli köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

13 Ağustos 2017 21:59

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada," İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde ve İncesu Köyü Mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde ve İncesu Köyü Mülki sınırları içerisinde 13.08.2017 tarihinden itibaren 5 gün süre ile saat 22.00’den saat 05.00’e kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde ve İncesu Köyü Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" denildi. 

Etiketler: hakkari, sokağa çıkma yasağı


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