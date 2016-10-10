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Şemdinli şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Yaşar Bayraktar, cenazede ağabeyinin üniformasını giyerek, fotoğrafını taşıdı.


10 Ekim 2016 19:05

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Bayraktar için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehit Bayraktar'ın annesi Makbule, kardeşleri Serkan ve Yaşar Bayraktar ile aile yakınları, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği görüldü.
Cenaze törenine katılan Bakanlar Nabi Avcı ve Ahmet Aslan, şehidin annesi ve aile yakınlarına taziyede bulundu. Şehidin kardeşi Yaşar Bayraktar, cenazede ağabeyinin üniformasını giyerek, fotoğrafını taşıdı. Cenaze törenine katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Şehit Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, düzenlenen cenaze töreninin ardından Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. 

Cenk İşver
İSTANBUL 


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