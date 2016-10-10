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Şemdinli şehidini binlerce kişi uğurladı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Er Erkan Özdemir, memleketi Düzce’de binlerce kişi tarafından uğurlandı.


10 Ekim 2016 17:45

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK üyesi teröristler tarafından jandarma noktasına yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Er Erkan Özdemir’in cenazesi, memleketi Düzce’ye getirildi. Şehit Özdemir için Yığılca Şehir Stadı’nda düzenlenen cenaze törenine binlerce vatandaş ile birlikte Jandarma İkmal Komutanı Tuğgeneral Münir Özel, Deniz Kuvvetleri Karadeniz Bölge Komutanı Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit de katıldı. Cenaze töreninde Erkan Özdemir’in ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bazı kadınlar saygı duruşu sırasında asker selamı verdi.

Cenaze namazını Düzce İl Müftüsü Selami Emen’in kıldırdığı Şehit Jandarma Er Erkan Özdemir’in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yığılca ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Etiketler: düzce, Erkan Özdemir, şehit


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