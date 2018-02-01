Diğer
Kategoriler

Şemdinli şehidinin acı haberi ailesine verildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin hava saldırısı sonucu şehit olan 28 yaşındaki Halim İbrahim Şık’ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Adana’daki ailesine verildi.

Şemdinli şehidinin acı haberi ailesine verildi

01 Şubat 2018 19:45

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK’lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı. Şehit olan 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık’ın acı haberi akşam saatlerinde askeri yetkililer ve sağlık personelleriyle birlikte Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77150 Sokak’taki baba evine giderek, anne Sıdıka ile baba Bekir Şık’a verdi. Acı haber i alan aile gözyaşları içinde feryat etti.

Öte yandan, şehit Halim İbrahim Şık’ın evli 4 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi. 

Süleyman Cenk İdaye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç