Şemdinli şehidinin acı haberi ailesine verildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK’lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı. Şehit olan 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık’ın acı haberi akşam saatlerinde askeri yetkililer ve sağlık personelleriyle birlikte Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77150 Sokak’taki baba evine giderek, anne Sıdıka ile baba Bekir Şık’a verdi. Acı haber i alan aile gözyaşları içinde feryat etti.

Öte yandan, şehit Halim İbrahim Şık’ın evli 4 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye