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Şemdinli şehidinin acı haberi Anamur'daki evine ulaştı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan 28 yaşındaki sözleşmeli er Halil İbrahim Şık'ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Anamur’daki evinde eşine verildi.

Şemdinli şehidinin acı haberi Anamurdaki evine ulaştı

01 Şubat 2018 22:01

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendi. 28 yaşındaki sözleşmeli er Halil İbrahim Şık saldırıda şehit oldu. Halil İbrahim Şık'ın acı haberini akşam saatlerinde askeri yetkililer, sağlık personelleriyle birlikte Anamur İskele Mahallesi Şafak Sitesi’ndeki evine giderek eşi Ece Şık'a verdi. Halil İbrahim Şık'ın evli 4 aylık bir kız çocuğu olduğu ve kızını 40 günlük iken bir defa gördüğü öğrenildi.

Şehit Halil İbrahim Şık'ın cenazesi Cuma namazını müteakip Anamur Kalınören Mezarlığı’nda defnedilecek. 

Özcan Günger

 

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