Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şemdinli şehidinin baba evine ateş düştü

Şemdinli şehidinin baba evine ateş düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Çamurlu'nun Sultanbeyli'deki baba ocağına ateş düştü.

Şemdinli şehidinin baba evine ateş düştü

14 Ekim 2016 16:58
Şemdinli şehidinin baba evine ateş düştü - Tıkla İzle

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Çamurlu'nun baba evine ateş düştü. Şehidin Sultanbeyli'deki evine Türk bayrakları asılırken, kapıda ambulans hazır bekletildi. Şehidin acılı babası taziyeleri kabul ederken, basın mensuplarının "Başınız sağolsun. Bir şey diyecek misiniz?" demesi üzerine şehidin babası, "Ne söylememi beklersiniz.?" dedi. Öte yandan şehidin arkadaşları, "Hepimiz Erdoğan'ız. O benim arkadaşımdı, canımdı" dedi. 

Cenk İşver

Etiketler: hakkari, Şemdinli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!