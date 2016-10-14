Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Çamurlu'nun baba evine ateş düştü. Şehidin Sultanbeyli'deki evine Türk bayrakları asılırken, kapıda ambulans hazır bekletildi. Şehidin acılı babası taziyeleri kabul ederken, basın mensuplarının "Başınız sağolsun. Bir şey diyecek misiniz?" demesi üzerine şehidin babası, "Ne söylememi beklersiniz.?" dedi. Öte yandan şehidin arkadaşları, "Hepimiz Erdoğan'ız. O benim arkadaşımdı, canımdı" dedi.

Cenk İşver