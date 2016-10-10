Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakoluna PKK’lı teröristler tarafından dün düzenlenen bombalı saldırıda 10’u asker 18 kişi şehit olmuştu. Şehit askerler Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Dobur, Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınok, Jandarma Er Eyüp Hacioğlu için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, askeri erkan ve kurum amirlerinin katıldığı uğurlama töreni, şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Ardından Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın yaptığı duanın ardından şehitlerin naaşları uçakla memleketlerine uğurlandı.

Diğer altı şehit için de daha sonra uğurlama töreni yapılacağı öğrenildi.