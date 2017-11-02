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Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 güvenlik görevlisinin cenazeleri, memleketlerine uğurlanmak üzere Helikopter Filo Komutanlığına götürüldü.

Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

02 Kasım 2017 19:30

Şemdinli'nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri askeri helikopterle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İskele Binası'na getirildi. Ardından şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlanmak üzere Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığı’na götürüldü. Uğurlama töreni saat 19.30'dabasına kapalı olarak yapılacak.
Öte yandan, 17 teröristin de etkisiz hale getirildiği bölgede operasyon devam ediyor. 

 

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