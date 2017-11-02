Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Şemdinli'nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri askeri helikopterle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İskele Binası'na getirildi. Ardından şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlanmak üzere Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığı’na götürüldü. Uğurlama töreni saat 19.30'dabasına kapalı olarak yapılacak.

Öte yandan, 17 teröristin de etkisiz hale getirildiği bölgede operasyon devam ediyor.