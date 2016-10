Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in ev sahipliğinde Eyüp’teki Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen ’Muharrem iftarı ve Kerbela şehitlerini anma’ programına İstanbul’daki Alevi-Bektaşi kanaat önderleri, Caferi dedeler, Alevi dedeleri ve çok sayıda din adamı katıldı. Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun ezan okuması ile başlayan programda daha sonra yemek duası yapıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Muharrem, aşure ve Kerbela’nın ümmetin ortak konuları olduğuna dikkat çekti. Görmez, “Her mümin ve Müslüman kabul eden her kardeşimizin dünyada ırkı, rengi ve coğrafyası ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanların Kerbela ortak ilmidir, ortak hüznüdür, ortak kederidir” dedi.

“ŞEMDİNLİ’DE 17 KARDEŞİMİZ ZALİMCE KATLEDİLDİ”

Şemdinli’de 17 kişinin katledildiğini ifade eden Görmez, “Bugün Şemdinli’de biz bu iftar sofrasını paylaşırken 17 kardeşimiz zalimce katledildi. Onlara Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyorum. Bu toprakları vatan kıldığımız günlerden bugüne kadar hak ve hakikat uğruna, vatan ve milletin barış ve huzuru adına canını veren Şüheda-i Kerbela ile haş etmesini yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Muharrem, Kerbela ve aşurenin bizlere iki önemli ders verdiğini ifade eden Görmez, “Bu tür büyük hadiseler daime bir tehlike ile karşı karşıyadır. Eğer bir Kerbela’yı, Muharrem’i, aşurayı sadece yas ve mateme dönüştürürsek, sadece senede bir defa bir araya geldiğimiz, yad ettiğimiz, bir araya gelip andığımız, bir araya gelip şühedaya rahmet gönderdiğimiz bir dini törene dönüştürdüğümüz zaman biz Kerbela’ya haksızlık yapmış oluruz. Biz Kerbela’da can veren şühedaya da haksızlık yapmış oluruz. Yüce Kur’an bize tarihte yaşadığımız büyük hadiseler, dersler ve ibretler almamız gerektiğinin yollarını gösterir. İslam ümmetinin daima karşı karşıya kalacağı en büyük tehlikenin, dine karşı din, nifak, fitne ve fesat hareketlerine karşı uyanık olmasıdır. Çünkü Kerbela’da Seyidi Şühedayı, Hüseyin’i ve evladını, Hz. Zeyneb’i katledenler de Müslüman olduklarını söylüyorlar. Onlar din adına bunu yaptıklarını söylüyorlar. Müslümanları kötülüklerden koruyacaklarına inanıyorlardı. İşte karşı karşıya kaldığımız en büyük tehlikelerden birisi olmaya devam ediyor. Müslümanların açık düşmanlarla baş etme konusunda herhangi bir problemi olmaz. Çünkü onlar ölümün de Allah’tan olduğuna inanırlar. Çünkü onlar yüce değerleri uğruna can vermenin Allah’a vuslat olduğuna inanırlar. Çünkü onlar vatan savunmasının cihat olduğuna inanırlar. Burada Müslümanlar açık düşmanlar ile baş etmekten kaçınmazlar. Müslümanların en büyük zorluğu hep kendi içlerinden fitne fesat tohumları ekenlerden, en büyük tehlike daima onlardan olmuştur. İşte bizim Kerbela’dan alacağımız en büyük ders bu. Sadece Kerbela’da can verenlerin hangi değerler uğruna can verdikleri üzerine düşünmek yetmez. Aynı zamanda onları katleden Yezidler’in hangi sapmalar yaşayarak, Allah’ın hangi ayetlerini değiştirerek, Resulü Ekrem’e (sav) hangi iftiraları atarak bu katliamları meşrululaştırdıklarını bilmek, değerlendirmek ve bugün yaşadıklarımızı yeniden gözden geçirme mecburiyeti var. Eğer bugün biz hala 14 asır geçtikten sonra biz halen Kerbela’nın hafi figanları üzerine bir güç ve iktidar inşa etmeye kalkışırsak Yezid’in düştüğü hataya düşmez miyiz. Yezid’in yaptığından ne farkımız kalır. Eğer biz bugün Kerbela’nın hafi figanlarını bugüne taşımaya devam edersek ve çocukları katletmeye devam edersek, kadınları katletmeye, şehitleri tahrip etmeye devam edersek, insanları öldürmeye devam edersek biz hangi yüzle muharrem matemini yad etmek üzere bir araya geliriz. Biz hangi yüzle Hz. Hüseyin’in huzuruna gideriz” dedi.

“KERBELA BİR MEKTEPTİR”

Kerbela’nın bir mektep olduğunu aktaran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bu mektep sadece Şiilerin, Alevilerin, Sünnilerin mektebi değil, bütün Müslümanların mektebidir. Kerbela’dan öğreneceğimiz çok büyük dersler var. Kerbela’da can veren, her canın bugüne hitap eden bir mesajı vardır” diye konuştu.

Program, okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahiler ile son buldu.