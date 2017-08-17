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Şemdinli'de 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 3 köyde 3 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şemdinlide 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

17 Ağustos 2017 20:05

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Bozyamaç, Öveç ve Harmanlı mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Bozyamaç, Öveç ve Harmanlı Mülki sınırları içerisinde 17.08.2017 tarihinden itibaren 3 gün süre ile saat 19.45’den saat 05.16’ya kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Şemdinli ilçesi Bozyamaç, Öveç ve Harmanlı mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" denildi. 


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