Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde devam eden operasyonda; operasyon birliklerine ateş açan bölücü terör örgütü mensubu iki kadın terörist silahlarıyla birlikte (iki adet AK-47 Piyade Tüfeği) ölü olarak ele geçirilmiş, üç adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli bölgesinde icra edilen operasyonda ise birliklere ateş açan bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.