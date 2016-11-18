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Şemdinli’de 65, Hakkari’de 511 öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugüne kadar Şemdinli’de 65, Hakkari’de ise 511 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şemdinlide 65, Hakkaride 511 öldürüldü

18 Kasım 2016 15:08

TSK’dan yapılan açıklamada, “Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Umurlu Kalmış Tepe ve Gedik Tepe bölgesinde bulunan birlikler zaman zaman Irak kuzeyinden havan ve diğer silahlarla tacizlerde bulunulması üzerine 15 Kasım 2016 tarihinde 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve 3’üncü Dağ Komando Tabur Komutanlığının kahraman personeli ile kahraman güvenlik korucularımız tarafından Irak kuzeyi sınırının sıfır noktasına yapılan operasyonda Zeti kuzeybatısı Sare Batin Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada bir terörist, iki Kaleşnikof piyade tüfeği ve beş el bombası ile yaralı olarak ele geçirilmiştir. Müteakiben askerler ve güvenlik korucularımız ile beraber yaralı teröriste ilk yardım müdahalesi yapılmış ve tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir. Bugüne kadar toplamda Şemdinli’de 65, Hakkari’de 511 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Ayrıca aynı tarihte Hakkari Dağ ve Komando Tugayının kahraman personeli tarafından Yüksekova Hisar Dağı bölgesinde sınıra sıfır noktasında bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcıların bulunarak imha edildiği kaydedildi.

Etiketler: Şemdinli, tsk


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