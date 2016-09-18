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Şemdinli'de çatışma: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Şemdinlide çatışma: 1 şehit

18 Eylül 2016 11:19

Şemdinli ilçesinde 3 gün önce sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Tuğlu, Çatalca, Erdemli ve Güvenli köylerinde güvenlik güçleri operasyon başlattı. Operasyon sırasında Çatalca ve Erdemli köyleri arasında kalan Soğuksu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Mersin nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin ağır yaralandı. Yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şahin, tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Şahin ile Hakkari'de merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (Zonguldak), Uzman Jandarma Onbaşı Hüseyin Efe (Çankırı) ve Uzman Jandarma Erbaş Hakkı Doğan (İstanbul), Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda gece düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.


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