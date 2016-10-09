Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şemdinli'de karakola saldırı: 8 asker şehit oldu, 5 asker yaralı

Şemdinli'de karakola saldırı: 8 asker şehit oldu, 5 asker yaralı

TSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun bulunduğu bölgeye teröristlerce düzenlenen saldırıda 8 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Şemdinlide karakola saldırı: 8 asker şehit oldu, 5 asker yaralı

09 Ekim 2016 11:39
Şemdinli'de karakola saldırı: 8 asker şehit oldu, 5 asker yaralı - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun bulunduğu bölgeye BTÖ mensubu teröristlerce sabah 09.45’te bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş; saldırıda ilk alınan bilgiye göre maalesef 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Saldırı sonucunda yol üzerinde yaklaşık 10-15 metre çapında ve 6-7 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Etiketler: karakola, saldırı, Şemdinli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!