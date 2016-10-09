TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun bulunduğu bölgeye BTÖ mensubu teröristlerce sabah 09.45’te bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş; saldırıda ilk alınan bilgiye göre maalesef 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Saldırı sonucunda yol üzerinde yaklaşık 10-15 metre çapında ve 6-7 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.