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Şemdinli’de silah ve mühimmat ele geçirildi!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Şemdinlide silah ve mühimmat ele geçirildi!

29 Nisan 2017 17:37

Hakkari Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Şemdinli ilçesi Soğuksu köyü kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen silah, mühimmat ve yaşamsal malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Soğuksu köyü kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet Bixi marka uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah 6 adet RPG-7 roket başlığı, 12 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği 50 adet el bombası fünyesi bin 300 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat bin 550 adet bixi marka uzun namlulu silaha ait mühimmat beş yüz altmış adet 12,7 mm. uçaksavar mühimmatı, otuz sekiz adet 14,5 mm. doçka mühimmatı, bir adet topuk koparan mayını, 82 adet TNT’li fünye 41 adet fünyeli el bombası, 36 adet fünyesiz el bombası,105 elektrikli fünye, 10 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 4 adet şarjör kütüklüğü, bin metre EYP yapımında kullanılan elektrik kablosu, 3 adet EYP yapımında kullanılan büyük boy pil, 40 adet EYP yapımında kullanılan koli bandı, 1 adet piknik tüpü, 2 adet uyku tulumu ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor" denildi.

Mimar Kaya
 


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