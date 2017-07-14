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Şemdinli’de sokağa çıkma yasağı!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şemdinlide sokağa çıkma yasağı!

14 Temmuz 2017 09:39

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şemdinli ilçesi Altınsu köyü ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşların can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisinde 14 Temmuz 2017 günü saat 04.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır” denildi. 

Etiketler: Şemdinli, sokağa çıkma yasağı


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