PKK’lı teröristler tarafından sabah saatlerinde ilçedeki Durak Karakolu'na yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 asker şehit olurken, 8 sivil vatandaş da hayatını kaybetti. Konu ile ilgili İHA'ya bilgi veren Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Şu anda 10 askerimiz şehit, 8 sivil vatandaşımız ile birlikte 18 kaybımız var maalesef. 27 de yaralımız var. Yol kontrol noktasında bir kamyonete yüklü yaklaşık 4-5 tona yakın patlayıcıyı patlattılar. Şu anda olay yerindeyim. Operasyonlarımız havadan ve karadan devam ediyor" dedi.

Yolda derin çukur oluştu

Saldırı sonucunda yol üzerinde yaklaşık 10-15 metre çapında ve 6-7 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Hakkari Valiliği: "Saldırıda 5 ton patlayıcı kullanılmış"

- Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şemdinli Durak Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaklaşık 5 ton olduğu değerlendirilen patlayıcılar kullanılmış" denildi.

Valilik açıklamasında, "09.10.2016 günü saat 09.45 sıralarında Durak 2. Hudut Bölüğü önünde jandarma birlikleri tarafından her gün 24 saat esasına göre yapılan yol denetim ve arama noktasına kontrolsüz olarak yaklaştığı tespit edilen kamyonete 'dur' ihtarı yapılmış, aracın durmaması üzerine ateş açılmış ancak etraftan BTÖ mensuplarınca da taciz atışı yapılarak dikkatin oralara da yönelmesi üzerine kamyonet nizamiyeden girme niyetini gerçekleştirememis ve yaklaşık 5 ton olduğu değerlendirilen patlayıcıları infilak ettirmiştir. İlk belirlemelere göre maalesef 10 askerimiz şehit olmuş 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 11'i asker 27 yaralımız askeri helikopterlerden de yararlanmak suretiyle civardaki daha donanımlı hastanelere sevk edilmektedir. Bölgedeki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli komando birliklerinin geniş çaplı operasyonları devam etmektedir. Bütün milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.