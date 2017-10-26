Diğer
Kategoriler

Semih Erden Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş Sompo Japan Takımı, milli basketbolcu Semih Erden'i kadrosuna kattı.

Semih Erden Beşiktaş Sompo Japanda

26 Ekim 2017 11:59

Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada Semih Erden ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 31 yaşındaki pivot A Milli Basketbol Takımı ile EuroBasket 2017'de de mücadele etmişti. Erden daha önce Türkiye’de Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka forması giyerken 2011-201 yılında yine Beşiktaş forması giymişti. Semih 2010-2011 sezonunda da NBA’in Doğu Konferansında Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics forması giymişti.

Öte yandan Semih Erden Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçti. 

Etiketler: beşiktaş, Semih Erden

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç