Semih Erden Beşiktaş Sompo Japan'da

Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada Semih Erden ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 31 yaşındaki pivot A Milli Basketbol Takımı ile EuroBasket 2017'de de mücadele etmişti. Erden daha önce Türkiye’de Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka forması giyerken 2011-201 yılında yine Beşiktaş forması giymişti. Semih 2010-2011 sezonunda da NBA’in Doğu Konferansında Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics forması giymişti.

Öte yandan Semih Erden Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçti.