Semih Özsoy: 'Biz bazı vaatlerle geldik'

Maç sonrası konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, yönetime gelirken bazı vaatlerle geldiklerini ve attıkları her adımın dolu olacağını söyledi. Özsoy, “Deplasmanda ilk galibiyetimiz. Gol yemediğimiz ilk maç, sonuçta mutluyuz. Geçişler böyle sancılı olur. Geçiş süreci halen tamamlanmış değil. Çok kat edeceğimiz yol var. Özellikle yeni transferlerin uyumu sevindirici neler yapabileceklerinin kanaatı oldu ve bundan sonra daha iyi olacağına inanıyoruz. Bu galibiyet bize moral olacak. Zorlu bir döneme giriyoruz. Hem UEFA hem de Beşiktaş maçı gibi zor bir maçımız var. Beşiktaş'a diyeceğimiz, bugün onlarında seçim vardı kendilerini bekliyoruz, kendilerini ağırlamaktan gurur duyarız. İyi geçeceğini umuyoruz. Bizim açımızdan bütün güzel ortam sağlanacaktır. Biz bazı vaatlerle geldik. Dolaysıyla bizim her attığımız adımın dolu olacağını sanıyoruz. Hiçbir sıkıntının olacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Yetkin - Mustafa Uslu