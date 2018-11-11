Semih Özsoy: 'Biz konuşmamayı tercih ettik'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, ilk yarısı güzel olan bir maç olduğunu ifade ederek, “İkinci yarı aynı şekilde güzel değildi. İhtiyacımız olan bir galibiyetti ve mutluyuz. Bu muhteşem taraftara teşekkür etmek istiyoruz. Uzun süredir görmediğimiz bir taraftardı. Onlarında katkısıyla ve etkisiyle iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip, biraz daha toparlanıp, daha iyi sonuçlarla devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Erwin'den memnunuz”

Takımın ahenginin iyi olduğunu belirten Özsoy, “Oyuncular durumdan çok memnun. Erwin'den memnunuz. Geçici yardımcı koç olarak başladığı görevde neler olabileceğini zaman gösterir” dedi.

“Biz konuşmamayı tercih ettik”

Galatasaray maçında yaşanan olaylarla alakalı konuşmamayı tercih ettiklerini anlatan Özsoy, “Hangi takımın olduğu önemli değil. Ama biz takımların antrenörleriyle herhangi bir diyaloğa girmek istemeyiz. Yönetim kurulu üyeleri ve başkanların verdiği açıklamalar bizce hoş değil. Spor Bakanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Federasyon Başkanı ve tüm kulüplerin olduğu toplantıda gündeme gelmişti. Olaylar olduğu takdirde böyle şeylerde yapıcı olunması söylenmişti. Kışkırtıcı eylemlerden kaçınması söylenmişti. Bizde bunlara uyan bir kulübüz. Federasyon kurallarına uyarız. Konuşmamayı tercih etmiştik. Konuşmanın bir cezası olmadığını gördük. Bugünde çok önemli bir etkinliğimiz vardı. Sosyal sorumluluk projesi başlattığımız bir ilkti. Kin ve nefretlerden uzağız. Cezalar bizim tarafımızdan adil değil hem yönetici hem futbolcu anlamında. Oyunu çirkinleştiren ve adeta buralara gelmesini sağlayan oyuncu sarı kartla cezalandırılmadı adeta ödüllendirildi. Defalarca seyredilen VAR sayesinde düzeltilecek kararlar düzeltilmedi. Biz bekledik. Sessizliğimiz yanlış anlaşıldı. Suçluluk duygusuyla çok hata yapan çok konuşur durumunu bir kez daha gördük. Bundan sonra bizim savunma zamanımız geldi. Arkadaşlar çok iyi hazırlanıyor gerekli savunmaları verecekler. Federasyonumuz da bize göre yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir” ifadelerini kullandı.

“Oyuncularımıza hakim olduk”

Galatasaray maçında yaşanan olaylara değinen Semih Özsoy, “Galatasaray Stadyumu'nu bilenler bilir. Bizim maçı seyrettiğimiz yerle soyunma odasında uzak bir mesafe var. Maç bitince aşağı indiğimizde yaşanan çirkin olaylardan haberimiz yoktu. Biz sadece oyuncu ve teknik kadroyu gördük. Fatih Terim'in uzattığı eli sıkmak kadar doğal bir şey yoktur ve bizi sakinliğe davet ettiler. Bu arada yaşananlar yaşandı. Açıklamalardan haberimiz yoktu. Benim o sıcağı sıcağına yaptığım açıklamada Hasan hocada sıkıntı var dedim. O gün çok önemli gündü Koray kardeşimizi kaybetmiştik. Fazlada uzağa gitmeden konuyu kapattık. Uzatılan eli sıktık. Mustafa başkan ve yönetime teşekkür ettik. Bizim kartlarımız çimlere Abdürrahim Albayrak gibi çıkmaya da yeterli. Biz onların peşinde koşmadık. Oyuncularımıza hakim olduk. Oyuncuların yanlışlarına hem oyuncularımıza yapılacak yanlışlara. Vali'nin emniyetin olduğu yerde kimse sahip çıkmaz. Orada bize ayrılan bölgede kalmakla beraber Galatasaraylıların oraya gelmesini engelledik. Hasan hocada sıkıntı var birkaç itişme var dedim. Bunun üzerinden malzeme çıkarmak bence acizlik olur” ifadelerini kullandı.

“Kelimelere takılmamak lazım”

Türkiye'de bir yalan söyleniyor ve doğruyu söyleyenin ispatlanması istenildiğini söyleyen Özsoy, “Kabadayılık yapanların ayıbı yok ama verildiğinde var. Dolasıyla kelimelere takılmamak lazım. Sözlerimizin arkasındayız. Başkan ve liderimiz Ali Koç'tur. Kim ne hakediyorsa üstüne alsın” dedi.

Ozan Buğra Koşar