Semih Özsoy: 'Cocu baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir'

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy açıklamalarda bulundu. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını belirten Özsoy, “Kabul edilebilir bir şey değil. Bu performans, bu futbol ne taraftarımıza, ne de camiamıza yakışır. Bu üzücü gecenin sonunda yönetim kurulumuzun aldığı kararla Cocu ile yollarımızı ayırdık. Böyle gitmeyeceği bugünkü mağlubiyetle belirlenmiş oldu. Kendisiyle görüşmemiz sonunda yollarımız ayırdık. Bununla birlikte bazı futbolcuların performansı Fenerbahçe camiasına yakışacak durumda değil. Oynayanlar kadar oynamayanların da kararının yanlışlıkları Cocu'nun gitmesine etken olmuştur. Oyuncularımızda bir daha kendilerine çekin düzen vermeleri anlamında uyarmakta fayda var. Bunlar bizim kendi hatalarımız. Kendi eleştirilerimizi yapacağımız noktalar. Bir nokta var ki hiç gündeme almadığımız hakem hatası. Kabul edilebilir değildi. 0-0 iken Skrtel'in pozisyonu ve ikili mücadelelerde çalınan çalınmayanlar da mutlaka değerlendirilmeli. Bu bizim açımızda bardağı taşıran damla oldu. Bunların hiç biri bu mağlubiyetin sebebi olamaz. Biz bunun arkasına sığınacak durumda değiliz. Futbolcularda bundan nasibini almalı ve bizde çeki düzen vermeliyiz. Phillip Cocu bunda baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir. Bu gelişen karar neticesinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Yeni hocamızla alakalı kararları sizlere bildireceğiz” dedi.



Ozan Buğra Koşar