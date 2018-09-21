Semih Özsoy: 'Fikret Orman, Ozan Tufan için takas teklifinde bulundu'

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın gündeme dair sorularını cevapladı.

Semih Özsoy, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde farklı mağlup oldukları Dinamo Zagreb maçıyla ilgili konuşarak, "Sonuç olarak ve futbol olarak Dinamo Zagreb maçı kabul edilebilir değildi. Futbolculardaki isteksizlik bizi üzdü. Ancak bu böyle devam edecek değildir. Bizim için beklenmeyen bir mağlubiyet. En kısa sürede bunu atlatacaklarına inanıyorum. Görevimizin başındayız, neyin ne olduğunun farkındayız. Biz seçim kampanyası sürece 'Açık olacağız, şeffaf olacağız' dedik. Bunu her platformda uyguladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Beş maçta verilen resim devamlılık olmadığı yönünde ancak bunlar zaman içerisinde düzelecek. Phillip Cocu da, takım da haliyle yönetim kurulu da başarılı değil. Sayılara bakılmaz ama bir iki gün içinde alınan sonuçlar bile futbolda bir şeylerin değişmesine neden olabilir” dedi.

'UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan yüzde yüz çıkarız'

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan yüzde yüz çıkacaklarını vurgulayan Özsoy, "Dinamo Zagreb maçının izahı yok ancak gruptan çıkacağız. Samimiyet denen şeyin her platformda olması lazım. Fikret Orman'ın sözde yaptıklarını eylemde de yapması lazım. Konyaspor maçından sonra buyursunlar gelsinler şeref duyarız dediğimiz insanların böyle beyanları üzücü" diye konuştu.

"Fikret Orman sözde yaptıklarını eyleme de geçirmeli"

Fikret Orman'ın açıklamalarıyla ilgili de konuşan Fenerbahçe Başkanvekili, “Fikret Orman'ın ‘Bir teknik adam, geçen sezonu katletti' sözleri kabul edilebilir değil. Bunu Aykut Kocaman için söylendi olarak algılıyorum. Bu açıklamayı anlamsız bulduk. Fikret Orman sözde yaptıklarını eyleme de geçirmeli. Küfürler edilirken durdurmak yerine tasdik etmek kabul edici değil. Ali başkan niye Şenol Güneş'e çiçek versin? Bu külliyen yalandır. Ağırlamak başka bir şeydir, ağırlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarı küfür etmeyecektir. Şenol Hoca'nın ve Beşiktaşlı futbolcuların bir tahriki olmazsa derbide sorun çıkacağını sanmıyorum. Taraftarımızın küfür etmeyeceğine inanıyoruz. Tahriklere de lütfen kapılmasınlar” ifadelerini kullandı.

"Ozan Tufan için takas teklifini kabul etmedik"

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş'tan Ozan Tufan için teklif geldiğini de açıklayan Semih Özsoy, “Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ozan Tufan için bir takas teklifinde bulundu ancak kabul etmedik. Bazı oyuncularımıza teklif geldi ancak gitmek istemedikleri için gönderemedik. Kameni'nin Fenerbahçe'ye hiç faydası olmadı” sözlerini sarf etti.

"Şu anda teknik direktörümüz var"

Son günlerde Ersun Yanal'ın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak da Özsoy, şunları söyledi:

“Biz yaşadığımız sürece kapıdan şu giremez, bu gidemez falan demeyiz. Ersun Yanal bu kulüpte görev yapmıştır, tarihte şampiyonluğu en erken getiren isimlerden biridir. Şu anda teknik direktörümüz var, gündemimizde öyle bir şey yok. Cocu, PSV dışında başka büyük takım çalıştırmadı diye eleştiriliyor ama Barcelona gibi bir takımda oynadı. Baskıyı nasıl kaldırmasını biliyor. Bir tek PSV'deki kriterine bakılmadı. Roberto Carlos çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu. Ama antrenörlük seviyesi Fenerbahçe seviyesinde değil. İnşallah günün birinde gelir ama şimdilik değil.”

Semih Özsoy, 4. yıldızı da çok istediklerini belirterek, Lefter sezonunda şampiyon olmak istediklerini bu nedenle gerek duyulması halinde devre arasında da transfer yapacaklarını sözlerine ekledi.