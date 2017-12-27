Diğer
Kategoriler

Semih Saygıner, Türkiye şampiyonu oldu

Sinop’ta Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, şampiyon oldu.

Semih Saygıner, Türkiye şampiyonu oldu

27 Aralık 2017 08:59

Sinop Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonanın final bölümünde Tolgahan Kiraz ve Tayfun Taşdemir karşı karşıya geldi. Rakibini, 40-22 mağlup etme başarısıyla Tayfun Taşdemir, şampiyonanın 4. etabını ilk sırada tamamladı.

Genel sıralamada Semih Saygıner birinci, Tayfun Taşdemir ikinci ve Murat Naci Çoklu ise üçüncü sırayı aldı.
Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, müsabakaların zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirtti.

Ercan'ın konuşmasının ardından dereceye giren sporculara Sinop Valisi Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkanı Baki Ergül tarafından madalya ve kupaları verildi. 

Osman Aksu

Etiketler: semih saygıner, türkiye şampiyonu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç