Semih Saygıner, Türkiye şampiyonu oldu

Sinop Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonanın final bölümünde Tolgahan Kiraz ve Tayfun Taşdemir karşı karşıya geldi. Rakibini, 40-22 mağlup etme başarısıyla Tayfun Taşdemir, şampiyonanın 4. etabını ilk sırada tamamladı.

Genel sıralamada Semih Saygıner birinci, Tayfun Taşdemir ikinci ve Murat Naci Çoklu ise üçüncü sırayı aldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, müsabakaların zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirtti.

Ercan'ın konuşmasının ardından dereceye giren sporculara Sinop Valisi Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkanı Baki Ergül tarafından madalya ve kupaları verildi.

Osman Aksu