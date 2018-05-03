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Semih Şentürk futbolu bıraktığı iddialarını yalanladı

Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başaran Semih Şentürk, hakkında çıkan "Kariyerini noktaladı" haberlerinin asılsız olduğunu söyledi.

Semih Şentürk futbolu bıraktığı iddialarını yalanladı

03 Mayıs 2018 18:11

Türk Milli Takımı'nın EURO 2008'de gol yükünü çeken, Hırvatistan'ı son dakikada yarı finalden eden, Fenerbahçe'nin yıllarca forvet hattında yedek bekleyen Semih Şentürk, son olarak Eskişehirspor'da 2 sezon forma giydi. Kırmızı Şimşeklerin kritik galibiyetler aldığı maçlarda gol atarak ön plana çıkan golcü oyuncu, sözleşmesinin bitmesi üzerine Eskişehirspor'dan ayrıldı. Takım arkadaşları ile vedalaşan Şentürk için, "Futbolu bıraktı, kariyerini noktaladı" haberleri bir takım basın grupları tarafından paylaşıldı. İHA muhabirinin telefon ile ulaştığı Semih Şentürk, iddiaları yalanlayarak, "Öyle bir şey yok. Sadece Eskişehirspor ile sözleşmem bitti. Haberler asılsız. Şimdi İstanbuldayım ve gelen teklifleri değerlendiriyorum" dedi.  

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: semih şentürk

 

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