Şemsiyeli dürümcü turistlerin ilgi odağı oldu

Çocukluğumdan beri gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini söyleyen Gürsel Yıldırım iş yerine şemsiyeleri ilk astıklarında birçok kişinin kendilerine şemsiye fiyatı sorduğunu söyledi. İşyerinde değişik bir görüntü oluşturmak istediklerini vurgulayan Yıldırım; "Antalya'daki şemsiyeli yoldan esinlenerek böyle bir mekan yaratmaya çalıştık. Şemsiyelere olan ilgiden memnun olduğunu söyleyen Yıldırım; " İnsanlar geliyor fotoğraf çektiriyorlar, burada bir anıların paylaşıyorlar, sosyal medyada falan, tabi bunlar da bizi mutlu ediyor. Geçenlerde Alman turistler geldi resim çekildiler, çok hoşlarına gitti, burada yemek yediler. Yaptığımız ürünler zaten gayet özenle hazırlanmış lezzet farkı olan ürünler özellikle Adana'mız, ciğerimiz her şeye itina ile yapıyoruz. Geçenlerde Uşak'ın Sivaslı ilçesinden fotoğraf çektirmek için gruplar geldiler, arkadaşları burada fotoğraf çekilmiş onlardan görmüşler tabi biz bunları gördükçe duygulanıyoruz" dedi.

Yemeklerini bir minibüs içine yerleştirilmiş mutfakta hazırlayan Yıldırım, neden minibüs sorusuna şu şekilde cevap verdi; " Daha önce burada bir yapı mevcuttu ancak kaçak olduğu için yapılan şikayetler sonucu yıkıldı. Biz de böyle bir çözüm bulduk."

Bayram Keleş