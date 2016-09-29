İETT İşletmeleri Genel Müdürü Arif Emecen, metrobüs şoförüne yönelik gerçekleştirilen şemsiyeli saldırı sonrası yapılacak olan yeni kabinlerin canlandırmalı testini yaptı. Yaptığı testte kabinleri saldırıya karşı yeterli bir şekilde koruma sağlamadığını ifade ederek , kabinlerin yeniden dizayn edilmesi talimatını verdi. Öte yandan, kabinleri testi sırasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Geçtiğimiz hafta metrobüs şoförüne gerçekleşen şemsiyeli saldırı sonrası metrobüs yoldan çıkmış ve altı aracını altına almıştı. Kazada 11 kişi yaralanırken, metrobüs şoförüne saldıran zanlı tutuklanmıştı. Bu olayın ardından İETT Genel Müdürlüğü şoförlerin güvenliği için düğmeye bastı. İETT İşletmeleri Genel Müdürü Arif Emecen, İkitelli’deki İETT Genel Müdürlüğü’ndeki garajda Metrobüs’te yaşanan şemsiye saldırısından sonra yeni yapılacak olan kabin prototipini canlandırmalı test etti. Genel Müdür Emecen, yeni yapılacak olan kabinin saldırılara karşı yeterli koruma sağlamadığını belirterek yeniden dizayn edilmesi talimatını verdi. Emecen, yaptığı uygulamalı testte saldırı anını canlandırarak kabinin dışarıdan müdahale olmayacak şekilde yükseltilmesini ifade etti. Kabinde bulunan kapı açma penceresinden de şemsiye ile saldırı yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınarak açık yerin sürgülü cam ile kapatılmasına karar verdi. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüslerden 265’inin şoför güvenlik kabini, şemsiyeli saldırı öncesi siparişinin verildiği açıklandı. Saldırı sonrası, mevcut kabinler ve yeni sipariş edilen kabinlere yüksek koruma dizaynı getiriliyor.

Uygulamalı denetimde ilginç diyaloglar

İETT Genel Müdürü Arif Emecen, kabini test ettiği sırada şoför koltuğuna geçti. Kabini test sırasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Burada yanında bulunan görevlilere, " Ben ayağa kalktım .Şimdi sen bana yumruk atmaya çalış. Bu bölümü biraz daha yükseltmemiz lazım. Fiziki engeli yüzde yüz ortadan kaldırmamız" dedi. Öte yandan, şemsiye ile saldırı ihtimaline karşı ise "Buradan şemsiye ile vurursam. Kabinin orada da açık var. Onunla ilgili de bir çözüm üretmemiz lazım." dedi.

“265 aracımızda kabin uygulaması yok”

İETT filosundaki otobüslerde büyük çoğunluğunun kabin koruma sistemi mevcut olduğunu belirten İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Recep Kadiroğlu, “265 aracımızda kabin uygulaması yok. Son yaşanan olaydan sonra tabii ki burada güvenlikli kabin oluşturması yönünde çalışmalar yaptık. Bu yönde de prototipler hazırladık. Önümüzdeki günlerde de araçlar üzerinde uygulamaya başlayacağız. Yapacağımız uygulama ile şoförümüzün güvenliğini sağlamak ile birlikte aynı zamanda yolcularımızın ve sürüş güvenliğini sağlamış olacağız. Daha önce araçlar üzerinde bulunan kabinler bu tip vakalar yaşanmadığı için şimdiye kadar bu kadar korunaklı düşünülen kabinler değildi. Bu son hadise bizi daha korunaklı bir kabin yapmaya yöneltti. Bu konudaki uygulamalara önümüzdeki günlerde başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Sürüşün daha güvenli olması için kabinler takılacak”

17 yıldır İETT’de şoförlük yapan Şeyhu Demir, “İstanbul’un kalabalık trafiğinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız insana hizmettir. Yapılan saldırıyı da kınıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü bu konuda bir çalışma başlatmış bulunuyor. Sürüşün daha güvenli olması için kabinler takılacak. Kabinler hem bizim için hem de yolcular için daha güvenli olacak. Mevcut olan kabinlerimiz de iyileştirilip güvenli hale getirilecek” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat

İSTANBUL