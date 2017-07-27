Semt pazarında klasik müzik konseri

Eğirdir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Klasik Müzik Festivali kapsamında, ilçenin en büyük semt pazarında keman ve akapella dinletisi sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından Nevzat Kalender ve Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından verilen mini konserde Gesi Bağları, Gelavera Deresi ve Isparta türküsü Evlerinin Önü Mersin türküleri seslendirildi. Alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlar meraklı gözlerle konseri izlerken cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi. Pazar esnafı da bir yandan satış yaparken, bir yandan da konseri dinledi. Konserin sonunda dinleyiciler, grubu alkış yağmuruna tuttu.

"Eğirdir'i klasik müzikle tanıtmak istiyoruz"



Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, bu yıl 3'üncü kez Klasik Müzik Festivali'ni düzenlediklerini belirterek, "Eski köye yeni adet getirdik. Mesele küçüklere klasik müziği öğretmek, hocalarımıza Eğirdir'i tanıtmak. Bu festival çok küçük bir bütçeyle gönüllülük esasına göre işliyor. Bu pazar yerinde olmanın gayesi hem klasik müziği insanımıza tanıtmak hem de ilçede böyle bir etkinliğin olduğunu kafalara yerleştirmek. Küçük fidanlara müzik öğretecek hocalarımız özveriyle geliyorlar. Bize yardımcı olup Eğirdir'i tanıtıyorlar. İkincisi de bu arkadaşlarımız gidecekler okullarında diğer arkadaşlarını buraya yönlendirecekler. Bu şekilde devam etsin diyoruz. Derdimiz çocuklar, gençler ve Eğirdir'in tanıtımı. Tepkiler çok olumlu. 100 kişiden 51'i olumlu şey söylüyorsa mutlu oluruz" dedi.

"Beğendiğim yerde çalarım"



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Nevzat Kalender, pazaryerinde böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Beğendiğim Yerde Çalarım diye bir projem var. Halka açık tarihi ve kültürel yerlerde ücretsiz konser veriyorum. Klasik müziği halkımıza tanıtıyorum. Burada düzenlenen festivale de katkıda bulunmak istedim. Burada genç arkadaşlarımla birlikte enstrüman dersi veriyor, klasik müzik öğretiyoruz. Eğirdir'e geçen yıl konser akşamı gelmiştim. Çok uzun kalamadım. 4-5 gündür buradayım. Çok güzel bir yer burası. Çalışma yaparken 'sese geldik. burada ne oluyor' diyen, fotoğraf çekenler oluyor. Onlara anlattık, mutlu oldular. Mutlaka eksiklikler vardı. Ama biz elimizden geleni yapacağız ve ülkemizin barışı adına diğer kentlerde de klasik müzik festivalleri görmek istiyoruz. Müzik bir çok alanda kendimizi ifade edebileceğimiz bir aktivite. Daha önce pazarda çalmadım. Domateslerin, karpuzların yanında değişik bir düet oldu. Ama ben burayı çık beğendim ve burada çaldım" diye konuştu.

"Koro eğitimi de vermek istiyoruz"



Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Cansu Bayram da "Bu festivale ilk kez geliyoruz. Beşimiz de aynı bölümdeyiz. Hepimiz farklı bir enstrüman dersi veriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Aldığımız tepkiler çok güzel. Halka klasik müziği dinletmek amacımız. Önümüzdeki cumartesi günü çok sesli koro dediğimiz akapella gösterisi sunacağız. İnsanımız böyle şeylere alışkın değil. Amacımız bu aktivitelere halkı alıştırmak. Bir dahaki senelerde de gelip enstrüman dışında koro eğitimini de aşılamak istiyoruz. Bu tür projelere hazırız" şeklinde konuştu.

Konserin ardından, gruba esnaf tarafından karpuz ikram edildi.

Ferhat Kaya