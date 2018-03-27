SEN ANLAT KARADENİZ 11.BÖLÜM FRAGMANI İZLE... SEN ANLAT KARADENİZ 11.BÖLÜM yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor. Sen Anlat Karadeniz'in 11.bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Reyting rekorları kıran dizinin 10.bölümü çarşamba akşamı ATV'den yayınlanacak. Tahir'in itirafı bölüme damga vuracak. Sen Anlat Karadeniz'in 10.bölümü yayınlandıktan sonra herkes 11.bölüm fragmanını merakla bekleyecek. Sen Anlat Karadeniz severler 11.bölüm fragmanını arayacak. Peki 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 11.bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 11.bölüm detayları...

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Tahir'in Nefes ile ilgili söyledikleri herkese şok etkisi oluşturdu. Tahir 10.bölümde Nefes'e aşık olduğunu açıklayacak. Bu sahne herkes tarafından merakla bekleniyor...

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SEN ANLAT KARADENİZ 11.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz'in 11.bölüm fragmanı herkes tarafından merakla bekleniyor. Adeta nefesler tutuldu. Yarın akşam yayınlanacak bölümden hemen sonra sen anlat karadeniz severler 11.bölümü arayacaklar. Sen Anlat Karadeniz 11.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu haberimizden bulabilirsiniz. Fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak sen anlat karadeniz 11. bölüm fragmanı izleyebilirsiniz...

SEN ANLAT KARADENİZ 11.BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜM FOTO GALERİSİ;

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır.

Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır.

Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır.

Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar.