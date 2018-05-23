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Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm... ATV canlı izle! Sen Anlat Karadeniz nefes kesecek

Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm... Sen Anlat Karadeniz canlı izle... ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Vedat, Tahir ve Nefes'in samimi olduklarını görüyor. Bu durumla birlikte kendini kaybeden Vedat, Tahir ve Nefes'e silah çekiyor. Peki Sen Anlat Karadeniz canlı izlemek için ne yapmalıyız? Sen Anlat Karadeniz 19.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm... ATV canlı izle! Sen Anlat Karadeniz nefes kesecek

23 Mayıs 2018 17:47

Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm... Sen Anlat Karadeniz canlı izle...Sen Anlat Karadeniz 19.bölüm fragmanı... Peki Sen Anlat Karadeniz canlı izlemek için ne yapmalıyız? Sen Anlat Karadeniz 19.bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi bu akşam yeni bölümüyle nefes kesecek. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin yeni bölüm fragmanı şimdiden aranmaya başladı.

SEN ANLAT KARADENİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEN ANLAT KARADENİZ 18.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEN ANLAT KARADENİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir.

Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?

Etiketler: atv canlı izle, Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm

 

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