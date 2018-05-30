Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm izle | ATV CANLI İZLE | SAK Yeni bölüm fragmanı

SEN ANLAT KARADENİZ 19.BÖLÜM İZLE... ATV'nin reyting rekorları kıran en duygulu ve en sürükleyici karadeniz dizisi olan Sen Anlat Karadeniz'de bu akşam nefesler tutulacak. Sen Anlat Karadeniz severler bu akşam yayınlanacak bölümü merakla bekliyor. Dizi hayranları şimdiden 'Sen Anlat Karadeniz'i canlı nasıl izlerim diye aramaya başladı. Herkes Sen Anlat Karadeniz 19.bölüm izlemek için heyecanla bekliyor. Dizinin akşamki bölümü bittikten sonra ise Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı aranmaya başlanacak. Peki Sen Anlat Karadeniz 20.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 19.bölüm canlı izlemek için ne yapmalıyız? Sen Anlat Karadeniz hakkında tüm bilmeniz gereken her şey...

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SEN ANLAT KARADENİZ 19.BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 19.bölümde yer yerinden oynayacak.

'Bunu sana Vedat yaptıysa elimi sık tamam mı?''

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar.

Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?

SEN ANLAT KARADENİZ 19.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar.

Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir.

Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.

Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir?

Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?