Sen Anlat Karadeniz 20. Bölüm İzle | Sen Anlat Karadeniz 21. Bölüm Fragmanı

SEN ANLAT KARADENİZ 21.BÖLÜM FRAGMANI...SEN ANLAT KARADENİZ 20.BÖLÜM İZLE... ATV'nin reyting rekorları kıran en duygulu ve en sürükleyici karadeniz dizisi olan Sen Anlat Karadeniz'de bu akşam nefesler tutulacak. Sen Anlat Karadeniz severler bu akşam yayınlanacak bölümü merakla bekliyor. Dizi hayranları şimdiden 'Sen Anlat Karadeniz'i canlı nasıl izlerim diye aramaya başladı. Herkes Sen Anlat Karadeniz 19.bölüm izlemek için heyecanla bekliyor. Dizinin akşamki bölümü bittikten sonra ise Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı aranmaya başlanacak. Peki Sen Anlat Karadeniz 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 20.bölüm canlı izlemek için ne yapmalıyız? Sen Anlat Karadeniz hakkında tüm bilmeniz gereken her şey...

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SEN ANLAT KARADENİZ 20.BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 21.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden bulabilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 20.bölümde yer yerinden oynayacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 20.BÖLÜM | "Rusya'ya kaçıyoruz!"

Geri dönüşü olmayan yola girilmiştir bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık.

SEN ANLAT KARADENİZ 20.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geri dönüşü olmayan yola girilmiştir bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz'den gitmek…

Tahir'in deli hamlesi, Kaleli Konağı'na kor gibi düşmüştür. Tahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıkarlar.

Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat'tan başkası değildir.

Velayet zaferinin keyfini süren Vedat, Kalelilere ikinci darbeyi indirmek için Nazar'la evlilik hazırlığındadır.

Bilmediği şeyse mutluluk dakikalarının sayılı olduğudur, herkes için son başlamıştır artık. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Vedat'ın öfkesi kimleri yakacaktır? Tahir ve Nefes, Karadeniz'den sonsuza kadar kopacaklar mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?