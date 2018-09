Sen Anlat Karadeniz 23.bölüm İZLE | Sen Anlat Karadeniz fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı | 24.bölüm FRAGMANI... Sen Anlat Karadeniz bu bölümde de adeta izleyenleri ekrana kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı adeta hayranlarını heyecanlandırdı. Herkes Çarşamba günü ekrana gelecek olan bölümü bekliyor. Peki Sen Anlat Karadeniz 23 bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz'in 23.bölümü yayınlanır yayınlanmaz herkes 24.bölüm fragmanını arayacak. 24.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz...

SEN ANLAT KARADENİZ 23.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak? Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.